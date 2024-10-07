Son Dakika: Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti (Recai Kutan kimdir)

Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve Millî Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Recai Kutan’ın ölüm haberi Saadet Partisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Saadet Partisi'nin paylaşımının tam metni şu şekilde:

* Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun.

Recai Kutan kimdir? (Recai Kutan nereli, kaç yaşındaydı)

1930 Malatya doğumlu Recai Kutan, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Necmettin Erbakan gibi İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 1952’de mezun oldu.

1952-1969 arasında Devlet Su İşleri’nde görev yaptı.

1974-1980 arasında Milli Selamet Partisi (MSP)Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisinde oldu.

1977 seçimlerinde, Millî Selamet Partisi'nden Malatya milletvekili, 1977 koalisyon hükûmetinde İmar ve İskân Bakanı olarak görev aldı.

12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.

1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak meclise girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak görev yaptı.

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

1999 genel seçimleri sonucu meclise girdi. Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001’de Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi

Genel başkanlık görevini, 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongre’de Necmettin Erbakan'a devretti, ancak, 29 Aralık 2003'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle görevlerinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Erbakan, 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve genel başkanlıktan istifa etti.

Bu tarihten itibaren Recai Kutan, genel başkanlık görevini vekaleten yürütmeye başladı. Kutan, 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de, genel başkanlık görevini bu sefer seçimle üstlendi.

2007 genel seçimlerinden sonra genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre'de Numan Kurtulmuş'a devretti.

Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişâre Kurulu üyeliğinin yanısıra, yine kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin genel başkanlığını da yürütüyordu.