Son dakika... Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni: İstifa eden Fahrettin Koca'dan ilk açıklama

Kabine'deki değişiklik iddiasıyla günlerdir gündemde olan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndan istifa etti. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Koca, bakanlıkta görevini yerine atanan Kemal Memişoğlu'na devretti.

Bakanlıktaki devir teslim töreninde Koca istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Koca, "Bu imkanı bana veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kuşatacak hizmet anlayışımızı benimsedim" ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu bir veda konuşması değil, insanımıza mesuliyetim sürecek.

Bu imkanı bana veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kuşatacak hizmet anlayışımızı benimsedim. Prensip olarak zamanında verilmiş cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştık. Şehir hastaneleri konusundaki çaba bunlar arasındadır.

10 Temmuz 2018'de göreve geldim. Görevime bazı ilkelerle geldim. Sağlık Bakanlarımız işlerini adeta bir hekim gibi göze çarpmadan yapan kişilerdi. Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. 11 Mart 2020 günü Covid-19 küresel salgını izledi. Kahramanmaraş depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin bu sınavları başarıyla verdiğini inanıyorum.

Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu önemli oranda çözdük. Sağlık çalışanlarına daha iyi şartlarda hizmet hakkı sağladık. Özlük haklarında emekliliklerini de kapsayacak şekilde önemli iyileştirmeler yaptık. Uzman hekim ihtiyacımıız büyük bir oranda karşılayacak sistemi kurduk.

Bu emaneti şimdi size devrediyorum. Ülkemizi aşı konusunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan yeni projeyi size devrediyorum."

Kemal Memişoğlu'ndan açıklama

Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Kemal Memişoğlu sözlerine devam etti.

Memişoğlu, "Öncelikli olarak görevi devralırken bu ulvi görevi bize layık gören cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim. 22 senede sağlıkta büyük gelişim ve devrim niteliğinde başarıya imza atıldı. Bunu sayın cumhurbaşkanımız liderliğindeki dönüşümle sonuçlandırdı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan personele minnetimi arz ederim. Bunun yanında hastalanmadan koruyucu hizmetleri önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu sağlık krizindeki gelişme ile dünyanın her tarafından insanlar buraya sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmak değil sağlık teknolojisi üretme hedefindedir. Milletimize devletimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bizi milletimize, devletimize, cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin" diye konuştu.