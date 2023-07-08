Son dakika... Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Uzun yıllar kanserle mücadele eden Özkan Uğur'un geçen haziranda yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Uğur'un bugün hayatını kaybettiği haberini Twitter hesabından duyurdu.

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

Koca şunları yazdı: "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Özkan Uğur kimdir?

İstanbul'da 17 Ekim 1953'de doğan sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur, daha ilk okulda mandolinle tanıştı.

Peşi sıra Fenerbahçe Lisesi’nde ‘Atomikler’ adında amatör bir grup kurdu.

Müzik hayatına 1970'de Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası’nda başladı. Bir sene sonra ise Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le ilk grubu ‘Kaygısızlar’la profesyonel bas gitaristliğe başladı.

Barış Manço’nun kurduğu Kurtalan Ekspres'te çalan Uğur, sonraki yıllarda hem bireysel hem de grup olarak müzik yaşamına devam etti.

1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri olan Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakalamayı başardılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında ise Sufi şarkısı ile iki kere Türkiye’yi Eurovision’da temsil ettiler.

1998-2001 yıllarında ‘İkinci Bahar’ dizisinde rol aldı; Cennet Mahallesi, G.O.R.A, A.R.O.G., Yahşi Batı ve Türk Malı'nda oynadı.

2013 yılında yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden başarılı sanatçı, tedavi görerek bu hastalığı yenmişti. Fakat usta müzisyen Uğur’un hastalığı tekrar nüksetmişti. Uğur bu hastalıkla mücadele ediyordu.