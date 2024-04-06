Son dakika... Şanlıurfa Siverek'te seçim iptal edildi; 2 Haziran'da sandık kurulacak

31 Mart'taki yerel seçimde 115 bin 880 oyun kullanıldığı Siverek'te AK Partili Ali Murat Bucak yüdze 40,23'le (45.369 oy) birinci olmuştu.

İkinci sıradaki Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol ise 45 bin 305 oy alarak yüzde 40.17'lik orana ulaşmıştı. Toplamda 3 bin 110 geçersiz oyun bulunduğu ilçede iki aday arasında yalnızca 63 oy var.

Yeniden Refah Partisi, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yeni kararı duyurdu. Paylaşımda "Kamuoyu vicdanını yaralayan ve tartışmalara neden olan Şanlıurfa Siverek seçimi için yenileme kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Gazeteci Nevzat Çiçek'in paylaştığı karar göre seçmenler 2 Haziran'da bir kez daha sandık başına gidecek.