Son dakika: Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de

22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmi Gazete'nin yayımlanması ile 1990 yılından beri yürürlükte olan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü değişti.

Tüzükteki değişiklikle birlikte seferberlik ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınıp Cumhurbaşkanlığı'na verildi.

Karar tam olarak şöyle:

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.