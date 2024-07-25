Son dakika: Tüpraş, İran’ın el koyduğu petrolü geri aldı
Son dakika gelişmesi... Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Tüpraş, İranlılar tarafından el konulan bir gemideki 1 milyon varillik petrolünü geri aldı.
Tüpraş, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün eylülde teslim edileceğini belirtti.
Tüpraş'tan SOMO'dan alınan ham petrolün teslimatına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024'te Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir."