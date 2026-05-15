Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı başvurularında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Yapılan çalışmalarda, projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği, bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de yer aldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği öne sürüldü. Ayrıca usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı, menfaat temininin ise elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığının tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda 15 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 7 isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sının belediye iştirak şirketi Kent A.Ş. personeli, 1'nin ise Üsküdar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

