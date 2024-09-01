Son dakika: Vedat Milor kaza geçirdi

Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

"Bize çarpan arakadaş düzgün bir insandı"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı" ifadelerini kullandı.