Son dakika... Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi, Mayıs ayında yapılacak genel seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan tek başına girecek, partinin genel başkanı Fatih Erbakan da cumhurbaşkanı adayı olacak.

Erbakan yaptığı basın açıklamasında, "Yeniden refah partisi seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan girecek" dedi.

Cumhur İttifakı'na davet edilmişti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz iki hafta önce Erbakan ile görüşmüş ve Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Yeniden Refah Partisi'ni AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na davet etmişti.