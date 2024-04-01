SON DAKİKA YEREL SEÇİM 2024: YSK Başkanı Yener yerel seçime katılım oranını açıkladı

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinden birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise ikinci konuma geriledi. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP yüzde 37.7, AK Parti yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi yüde 6.2, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8 oy aldı.

YSK Başkanı Ahmey Yener 2024 yerel seçimlerine katılım oranını açıkladı. Yener, "Yüzde 78.11 seçime katılım oranı" dedi. Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli basın mensupları 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.99’dur. Büyükşehir belediye başkanlığına seçime katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.95 olup katılım oranı yüzde 78.7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.93 olup, katılım oranı yüzde 78.5 olarak gerçekleşmiştir İl genel meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99.97 olup katılım oranı yüzde 80.7 olarak gerçekleşmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi partisi 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Büykşehirlerde CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. CHP 18, AKP 9, MHP 8, DEM 6, BBP 1, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı kazanmış durumda."

YSK kesin yerel seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

2 Nisan saat 15.00'a kadar ilk olarak İlçe Seçim Kurulu'na itirazlar yapılacak. İl ve ilçelerde yakın sonuç olan yerlerde itirazların gelmesi bekleniyor.

İlçe Seçim Kurulu 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlamak zorunda.

İtirazların reddine karar verilirse iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek ve 5 Nisan günü sona erecek.

2 gün içerisinde İl Seçim Kurulları kararlarını verecek ve 7 Nisan Pazar günü sonuçlar ilan edilecek.

Siyasi partiler 3 gün içerisinde YSK'ya başvurmak zorunda. 10 Nisan'da itiraz süreci bitecek.

YSK'nın da bu itirazları karara bağlamak için 3 günlük süresi olacak.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra 13 Nisan'da YSK tarafından duyurulacak.