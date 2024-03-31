Son dakika... Yerel seçimde gözler İstanbul'da kilitlendi: İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona ererken, okullardaki sayım işleminin ardından birleştirme tutanakları il seçim kuruluna getirilecek. CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Yüzde 40’a doğru giden oranda veriye sahibiz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu aşamada siz kıymetli vatandaşlarımız özellikle, değerli basın mensuplarımızı, bir de sandık başında görev yapan vatandaşlarımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettik.

Yüzde 40’a doğru giden oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki vatandaşımızın bize olan insancı karşılığını göstermiş durumda.

Çok güçlü bir ekibimiz var, ilk başkanımızın liderliğinde, aynı zamanda ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Sandık başlarında, okullarda, ilçe başkanlığımızda, bir de İstanbul Gönüllüleri vasıtasıyla.

Şu anda görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle mutlu etmekte. Hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz.

Biz ilk etapta İBB oylarını görebiliyoruz. Onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim için çok önemli, en az İBB verisi kadar önemli iki belge daha var. Biri ilçe belediye başkanlığı verisi, bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi.

Bu her iki tutunacak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta. Şu anda itibarıyla bütün vatandaşlarımıza, öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Tabii ki biz şu an itibarıyla sandık başında görev yapan bütün arkadaşlarımıza da hassasiyet içinde, sıkıntısız, ne kadar sürerse sürsün, gündemi hızlıca toparlayabilmek adına, ilçe belediye başkanlık sonuçlarının ve ilçe belediye meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok çok mühim. Bunları takip ediyoruz. Oradan da iyi veriler akmakta. Bütün bu sorular cevap bulduğunda, daha net açıklama yapıyor olacağız."