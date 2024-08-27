SON DAKİKA: Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal'la "Kapıcılar Kralı" filminde birlikte rol alan Sevil Üstekin, Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biriydi. 90'lı yıllarda Mahallenin Muhtarları'ndaki Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalara kazınan Sevil Üstekin'in ölüm haberi Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sevil Üstekin kimdir?

Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.

Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kemal Sunal ile "Kapıcılar Kralı "filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. "Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu ve Garip" filmlerinde de rol aldı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde yer aldı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da "Koçum Benim, Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer" dizilerinde rol aldı. İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır.