Son dakika: YSK'dan Hatay ve 2 il için karar

31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla beraber bazı illerde seçimlerin yenilenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. YSK, bugünkü toplantısında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi. YSK, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yaptığı itirazları reddetti. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

YSK Hatay dahil 3 il için kararını açıkladı

* CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.

* AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

* AK Parti'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi.

* Yeniden Refah Partisi'nin , Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

* AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.