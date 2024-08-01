SON DAKİKA: Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı... Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın imza anlatını web sitesinden paylaştı.

Erdoğan'ın kararlarını imzalaması sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.

YAŞ kararları arasında en öne çıkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir sene daha uzatılması oldu. Tatlıoğlu, 4 Ağustos 2022'de imzalanan YAŞ kararlarıyla bu göreve getirilmişti.

YAŞ kararlarına göre 30 Ağustos itibariyle 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 77 albay ise general ve amiralliğe getirildi.

YAŞ'ta hangi kararlar alındı?

YAŞ kararlarının tamamı şöyle:

"- 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır. 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.

- 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; K.K.K.lığından Korgeneraller Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Orgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

- K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL, Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."