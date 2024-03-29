Son dakika: Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede artçı depremler devam ediyor.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Atina Jeodinamik Enstitüsü, depremin Mora Yarımadası'nın batısında 5,8 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin, yerin 18 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Yerel saatle 09.12'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu.
Tsunami uyarısı verilmezken artçı sarsıntılar yaşandığı bildirildi.