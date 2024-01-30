Son dakika...Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Son dakika...Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar TBMM Genel Kurulu’nda okunarak Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın okunmasını gündeme getirdi. Meclis'te tartışma çıktı. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına tepki gösterdi.
Kararın Danışma Kurulu’nda AK Parti ve MHP’nin önerisi ile gündeme alınmasının ardından CHP kapalı oturum yapılmasını istedi. CHP'nin talebinin kabul görmesinin ardınan kapalı oturuma geçildi.
Kapalı oturum sonucunda Atalay'ın vekilliği düşürüldü.