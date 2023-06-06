Son dakika...Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Son dakika gelişmesi...Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklama Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldğını açıkladı.
Erdoğan ''Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır'' dedi.