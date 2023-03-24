Son dakika...Fatih Erbakan: Adaylıktan çekildim

Son dakika gelişmesi...

Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı. Partinin temsilcileri, ittifak protokülünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.

Fatih Erbakan bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini açıkladı. Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.

Erbakan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12.00'de Külliye'de bir araya geldik. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Karşı bloğun (Millet İttifakı) ülkemize fayda sağlamayacağını görmemizde, bu kararımızda etkili oldu.

Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık

Yeniden Refah Partisi olarak, tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemimizle kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız genel merkezimize ziyarette bulunucaklar

Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunucaklar, kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum.