Son dakika...Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı, çamura saplandı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.30’da havalanan AJet firmasına ait uçak, Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı’na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13:18’de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" dedi.

Uçakta Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ın da bulunduğu öğrenildi.

Yolcular tahliye edildi

Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi. Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi.

AJET’ten açıklama

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Esenboğ Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.