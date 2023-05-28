Son dakika...YSK resmi rakamları açıkladı! Sandıkların yüzde 75,42'si sayıldı

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,41, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir" dedi.

Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.