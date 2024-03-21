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Son depremler Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi...Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Ustaoğlu, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.