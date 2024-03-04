Son depremler Çanakkale'de 4.9 şiddetinde deprem
Son dakika haberi...Çanakkale'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
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AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'da yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10.44 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Yenice (Çanakkale)
Tarih:2024-03-04
Saat:21:38:55 TSİ
Enlem:39.99306 N
Boylam:27.43083 E
Derinlik:10.44 km
Detay:https://t.co/M07njwqNC9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi