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Son depremler Çanakkale'de 4.9 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...Çanakkale'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Haber Merkezi
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AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'da yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10.44 km derinliğinde meydana geldi.