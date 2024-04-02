Son depremler... Ege'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16:33'te merkez üssü Ege Denizi'nde, Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafede, yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirlendi. Bölgede hissedilen depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.