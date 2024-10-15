Son depremler: Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi.... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Elazığ Valiliği, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Deprem sonrasında saat 00.16 itibariyle AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığının belirtildiği açıklamada, "Bütün birimlerimiz depremin etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-10-15
Saat:00:05:51 TSİ
Enlem:38.39083 N
Boylam:39.14361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/D3ufGXaeQj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi