SON DEPREMLER: İzmir'de deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den ilk mesaj

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 11.02'de gerçekleşen deprem, İzmir'in Seferihisar ilçesine 27,9 kilometre mesafede yaşandı.



AFAD depremin yüzeye oldukça yakın bir noktada, 6,97 kilometrede gerçekleştiğini duyurdu.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin yaptığı paylaşımında, İzmir depremini hatırlattı.

Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı şöyle:

* Kuşadası Körfezi'nde 4,4 deprem oldu. Deprem Sisam Adası'nın hemen kuzeyinde ve Sisam Fay Zonu üzerinde. 30 Ekim2020 tarihinde de burada 6,6 deprem olmuştu (İzmir Depremi).

Naci Görür’ün bahsettiği 20 Ekim İzmir depreminde Türkiye’de 117 kişi hayatını kaybetmişti. Bayraklı ve Bornova’da pek çok bina yıkılmıştı.

Tokat'ta dün yaşanan depremler nedeniyle Türkiye'nin gündemi bir anda depremlere çevrildi.

Tokat dün önce 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı, ardından 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde çok sayıda artçı meydana geldi.