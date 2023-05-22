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Son depremler Kahramanmaraş ve Adana'da deprem

Son dakika gelişmesi...Kahramanmaraş'ta saat 19.06'da 4,7 büyüklüğünde, Adana'da ise 19.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

 Adana'da saat 19.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.