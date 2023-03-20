Son depremler Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'tan yine bir son dakika deprem haberi geldi. Saat 18.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:18:40:34 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:36.653 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/TXFvpVa0n7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi