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Son depremler Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'tan yine bir son dakika deprem haberi geldi. Saat 18.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.