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Son depremler Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi...Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 17:45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 8,7 km derinliğinde meydana geldi.

 