Son depremler Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi...Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 17:45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerin 8,7 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-27
Saat:17:35:15 TSİ
Enlem:38.069 N
Boylam:36.519 E
Derinlik:8.7 km
Detay:https://t.co/nTPbpfLGpQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi