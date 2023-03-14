Son depremler Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi...Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çağlayancerit olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada ''Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir'' denildi.
Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 14, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/qSgKpA9cxk