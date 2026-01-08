Son depremler listesi 8 Ocak 2026: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Yurt genelinde hissedilen ya da hissedilmeyen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu verileri vatandaşlar her gün kontrol etmek istiyor. Bu sebeple her gün "son depremler" araması yapılıyor. İşte detaylar...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

11.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

11.18 – İliç (Erzincan) – 1.3

11.15 – Ege Denizi, Marmaris açıkları (Muğla) – 2.5

10.21 – Baklan (Denizli) – 1.5

10.21 – Boztepe (Kırşehir) – 1.1

10.14 – Bahçe (Osmaniye) – 2.5

10.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

09.50 – Merkez (Adıyaman) – 0.8

09.25 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3

09.13 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.9

09.00 – Haweeja, Kerkük (Irak) – 4.2

08.54 – Emet (Kütahya) – 1.7

08.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.52 – Emet (Kütahya) – 0.9

08.50 – Simav (Kütahya) – 1.2

08.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.39 – Emet (Kütahya) – 2.7

08.25 – Doğanşehir (Malatya) – 1.1

08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.08 – Hekimhan (Malatya) – 2.0

08.07 – Beypazarı (Ankara) – 1.7

08.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

07.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

07.38 – Ulukışla (Niğde) – 1.3

07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2

07.24 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.7

07.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

06.08 – Merzifon (Amasya) – 1.2

06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.42 – Oni (Gürcistan) – 1.7

05.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.14 – Honaz (Denizli) – 1.9

05.09 – Simav (Kütahya) – 1.5

04.04 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 0.9

04.02 – Akdeniz, Arsuz açıkları (Hatay) – 1.5

03.57 – Akdeniz, Alanya açıkları (Antalya) – 1.9

03.44 – Simav (Kütahya) – 1.2

03.43 – Sincik (Adıyaman) – 1.0

03.42 – Emet (Kütahya) – 1.3