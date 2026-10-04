SON DEPREMLER LİSTESİ: Adana'da, Osmaniye'de deprem mi oldu, yeni deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Adana ve Osmaniye peş peşe depremlerle sarsılıyor. İlk olarak 4.8 ile sarsılan Saimbeyli şimdi de 4.9 büyüklüğündeki depremle şok yaşadı. Hemen ardından Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yoğun şekilde son depremler araştırılırken "Adana'da deprem mi oldu, yeni deprem oldu mu"" sorusu art arda geliyor.
Adana ve Osmaniye'de saat 14.30 sularında peş peşe deprem meydana geldi. Çevre iller de depremden etkilenirken "son depremler" araması bir hayli hızlandı. İşte AFAD'ın geçtiği deprem verileri...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SON DEPREMLER LİSTESİ
14:43:21 - Sumbas (Osmaniye) - 5,2
14:36:24 - Saimbeyli (Adana) - 4,9
14:28:08 - Sumbas (Osmaniye) - 3,1
14:19:23 - Saimbeyli (Adana) - 4,8
14:08:51 - Bucak (Burdur) - 1,5
13:36:15 - Karlıova (Bingöl) - 1,9
13:11:20 - Beypazarı (Ankara) - 2,0
13:05:33 - Marmara Denizi - 1,7
12:47:04 - Bayat (Çorum) - 2,1
12:31:33 - Akdeniz - 1,7
11:48:32 - Akçadağ (Malatya) - 1,4
11:28:58 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1,0
10:42:44 - Ege Denizi - 2,6
10:33:39 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1,5
10:04:28 - Sivrice (Elazığ) - 1,9
09:16:48 - Ekinözü (Kahramanmaraş) - 1,8
08:59:33 - Ayvalık (Balıkesir) - 1,4
07:18:29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1,6
06:58:10 - Yunusemre (Manisa) - 2,1