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SON DEPREMLER: Malatya 3,7 ile sallandı! Malatya depreminde son bilgiler

SON DAKİKA... Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin boyutu AFAD’a göre 3,7, Kandilli Rasathanesi’ne göre  3,5 büyüklüğünde. Depreme ilişkin herhangi olumsuz bir ihbar gelmedi.

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SON DEPREMLER: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Pütürge ilçesinde 06.53’te bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. AFAD’a göre deprem 11,27 kilometre derinlikle meydana geldi ve büyüklüğü 3,7.

Kandilli Rasathanesi’ne göre sei büyüklüğü 3,5 olan Malatya depreminin merkez üssü Kamışta. Kandilli’ye göre deprem 6,4 kilometre derinlikte meydana geldi.

Malatya Pütürge merkezli depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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