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Son depremler Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Sivas ve Konya'dan sonra iki son dakika deprem haberi daha geldi. Malatya'da 4,7 büyüklüğünde, Akdeniz'de ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Akdeniz'de 4 büyüklüğündeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 23.10'da Akdeniz'de gerçekleşti.

4 büyüklüğündeki deprem, 21,67 kilometre derinlikte oldu.