Son depremler Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Sivas ve Konya'dan sonra iki son dakika deprem haberi daha geldi. Malatya'da 4,7 büyüklüğünde, Akdeniz'de ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-02-24
Saat:23:25:29 TSİ
Enlem:38.201 N
Boylam:38.692 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sjYGkysHPr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Akdeniz'de 4 büyüklüğündeki deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 23.10'da Akdeniz'de gerçekleşti.
4 büyüklüğündeki deprem, 21,67 kilometre derinlikte oldu.