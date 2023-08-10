Son depremler Malatya'da 5.3 şiddetinde deprem! 23 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan açıklama

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle sokağa indi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca, Malatya'daki depremde 1'i Adıyaman'da olmak üzere 23 kişinin yaralandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin, "Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır." bilgisini paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını belirtti.

Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 ambulans ve 3 UMKE timi, Adıyaman'dan 3 UMKE timi, Kahramanmaraş'tan 2 ambulans ve 1 UMKE timi, Diyarbakır'dan 5 ambulans olmak üzere, toplam 21 ambulans ve 7 UMKE timi görevlendirmesi yapıldığını aktaran Koca, "Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki: Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depreme ilişkin İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."