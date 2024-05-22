Son yağışlarla Çıldır Gölü'nde su seviyesi arttı

124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, kışın yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri oluyor.

Çıldır Gölü son günlerde Ardahan'da etkili olan sağanak yağış ve etrafını çevreleyen dağlardaki karların erimesiyle birlikte su seviyesi istenilen seviyeye yükseldi.

Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, "Çıldır Gölü'nün önceki yıllarda olduğu gibi su seviyesi yükseldi ve kendi özüne döndü" dedi. Uzunkaya, "Dağlardaki karları henüz daha tamamen erimediği halde bu kadar yükseldi. Dağlardaki kar tamamen eridikten sonra tam yatağını bulacak ve seviye iyice yükselecek. Bu yıl çok şanslıyız. Gölde su seviyesinin yükselmesi balık üretimi için de çok faydalı. Ayrıca doğa açısından da kendini tamamladığı için de çok önemli. Çıldır Gölü'nün debisinin yükselmesi hem enerji bakımından hem de doğal anlamda çok önemli. Bu durum bizi mutlu ediyor" dedi.

Çıldır Gölünün doğal varlığının korunması noktasında su seviyesinin çok önemli olduğunu belirten Uzunkaya, "Çıldır gölü son birkaç yıl kuraklıktan olumsuz etkilendi. Son yağışlarla ciddi bereket yaşadı" dedi.