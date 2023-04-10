Sosyal medya ile giriş yaptı, depo ile büyüyor
Bir influencer’in beğendiği kek kalıplarını satmak istemesiyle başlayan Rusya pazarına giriş macerası bugün ciddi bir ticari boyuta taşındı. Rusya’dan büyük talep gören Taç Mutfak, tedarik için büyük bir depo açtı.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Mutfak ürünleri grubunda A plus segmente hitap etmek için üretim yapan Taç Mutfak Eşyaları, online pazar yeri Ozon ile girdiği Rusya pazarında dağıtımı kendi deposundan yapacak. Çelik, döküm, granit, cam ürün gamına elektrikli ev aletlerini de eklemeye hazırlanan marka, Rusya’daki boşalan kaliteli ürün açığını doldurmayı amaçlıyor. Markanın Rusya pazarına giriş hikayesi enteresan: Türkiye’de yaşayan bir Rus influencer’ın Trendyol’dan aldığı Taç marka kek kalıbını çok beğenip Rusya’da satmak istemesiyle pazara giriş başlıyor. İlk etapta 3-4 adet kek kalıbı satılırken, sonrasında sayı 100 bin adete çıkıyor. Kek kalıbı dışında diğer ürünlerin de satışıyla markanın Rusya pazarındaki bilinirliği artıyor ve bugün e-ticaret pazar yeri Ozon üzerinden kendi deposuyla Rusya’da A plus müşterilere ulaşma ağı kuruyor.
Savaş nedeniyle Rusya’da oluşan kaostan dolayı markaların pazardan çıktığını söyleyen Taç Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Pazarda çok ciddi bir boşluk oluştu. Şu anda Türkiye bu boşluğa yetişmek için uğraşıyor. Rus müşteri kaliteli ürünleri sevdiği için biz de bu boşluğu doldurmak için çalışıyoruz” dedi. Rusya ile 200-300 bin Euro olan ticaretlerinin bugün 2-3 milyon Euro’ya çıktığını kaydeden Kuştemir, şu an pazarda online alışveriş yeri Ozon ile yer aldıklarını dile getirdi. Gelen yoğun talep üzerine yerinde tedarik için Rusya’da büyük bir depo açtıklarını aktaran Kuştemir, Türkiye gönderimlerinin yanı sıra nihai tüketiciye buradan da ulaşacaklarını belirtti.
Azerbaycan’dan da teklif alan Kuştemir, ancak şimdilik bu pazarı beklemeye alıyor. Benzer yapılanmayı daha önce Almanya’da Amazon ile anlaşarak hayata geçiren Kuştemir, pandemi döneminde askıya alınan çalışmaların yeniden başlayacağını duyurdu.
İsrail’de made in Türkiye hayranlığı
İhracatta resesyon nedeniyle durgun geçen Avrupa pazarı dışında Arap ülkeleri ve Ortadoğu’nun en büyük pazarları olduğunu kaydeden Kuştemir, özellikle Suudi Arabistan pazarından yoğun ilgiye işaret etti. Mısır pazarında da işlerin kolaylaştığını söyleyen Kuştemir, üretici oldukları için her bölgeden gelen farklı tasarım ürünlere cevap verebildiklerini söyledi. İsrail pazarındaki Türk hayranlığına dikkat çeken Kuştemir, “İsrail’de Türk dizilerinin de etkisiyle herkes Türkçe öğrenmiş, inanılmaz bir hayranlık var. Made in Türkiye yazan ürünlere karşı inanılmaz bir talep var” dedi.
TIR’lı satıştan online satışa
Cirosunun yüzde 50’sini iç piyasa, yüzde 50’sini ihracattan elde eden Taç, fiziki mağazadan çok online pazarda büyüyecek. Online satışın payını yüzde 20 olarak açıklayan Esra Kuştemir, Türkiye genelinde 30 mağazaları bulunduğunu aktardı. Yeni mağaza düşünmediklerini dile getiren Kuştemir, “Üçüncü kuşak olarak, pandemiye kadar online konusunda ikna etmem çok zordu. Pandemide mecbur kalınca alışveriş e-ticarete kaydı. TIR bazında satış yapılırken ürünleri tek tek son kullanıcıya ulaştırmak hayali gerçek oldu. Bundan sonra projelerimiz online üzerinde ilerleyecek” diye konuştu.
Kendi enerjisini üretecek
Türkiye’de Marmara Ereğlisi ve Muratlı olmak üzere iki üretim tesisi Fas ve Cezayir’de de alüminyum disk üretim tesisleri bulunan marka, artan enerji maliyetlerine kendi enerjisini üreterek çözüm bulacak. Esra Kuştemir, “Çok yakın zamanda güneş panellerimiz devreye girecek. Çünkü dayanılabilecek bir maliyet değil” dedi.
“Kadın olarak döngüyü kırmaya çalışıyorum”
“Sektörümüzde genel olarak erkek egemen ve erkekler mekanik düşünüyorlar. Yani erkeklerin beğenip yaptığı ürünler içinden biz bir şey almaya çalışıyoruz. Ben o döngüyü kırmaya çalışıyorum. Yani kadın zevki, kadının istediği şeyler ve kadının istediğini seçmesini sağlatmaya çalışıyorum.”
Mutfaklar renkleniyor
“Özellikle pandemiden sonra mutfaklarda daha renkli ürünler ön plana çıkıyor. Önceden siyah olan döküm tencerelerimiz vardı. Şimdi tüketici yeşil, mor, pembe, turuncu, kırmızı tencereler istiyor. Dışı desenli ürünler talep ediliyor.”
2024’te elektrikli grubu üretilecek
“Üretim ağımızda elektrikli ürünler yok. 2024’te elektrikli ev aletleri üretimine de başlayıp bu grupla birlikte yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz. Airfler’a olan yoğun ilgi bizi üretici olma noktasında hareketlendirdi. İlk başta talep olup olmayacağını bilmediğimiz için bin adet sipariş verdik ama ürün o kadar tuttu ki 40-50 bin adet siparişlere geçtik. Al-sattan çok kendi markamızla üretmek istiyoruz.”
Ödüllü proje; Taç Life Kadınları
81 ilde 81 kadına iş fırsatı sunmak amacıyla Taç Life Kadınları projesini hayata geçiren Esra Kuştemir, projede çalışan kadın sayısının 3 bin 500’lere çıktığını açıkladı. Girişimcilerin sermaye koymadan satış temsilcisi gibi ürünlerini tanıttığını söyleyen Kuştemir, “Ürünü ben gönderiyorum. Ek geliri girişimci kadın alıyor. Sıfır sermaye, ücretsiz giriş, ücretsiz çıkış, zamansız iş” dedi. Cironun yüzde 25’ini oluşturan bu projeyle ödül aldıklarını ifade eden Kuştemir, bu sistemi ithal etmek isteyen pazarlar olduğunu iletti.
Evlilik ve değişim, pazarı büyütüyor
Pandemi döneminde mutfak gereçleri sektörünün en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu ifade eden Kuştemir, şunları söyledi: “Hem çalışan sayımız hem de kapasitemiz yüzde 100 arttı. Bu dönemde yeniden bir artış ivmesi yakaladık. Ramazan ayının gelmesi ve anneler gününün yaklaşmasıyla hareket başladı.” Marka olarak 2022’de yüzde 60 büyüdüklerini açıklayan Kuştemir, 2023 hedeflerini de yüzde 50-60 olarak belirtti.