Sosyal medya ile giriş yaptı, depo ile büyüyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Mutfak ürünleri gru­bunda A plus seg­mente hitap etmek için üretim yapan Taç Mut­fak Eşyaları, online pazar yeri Ozon ile girdiği Rusya pazarın­da dağıtımı kendi deposundan yapacak. Çelik, döküm, granit, cam ürün gamına elektrikli ev aletlerini de eklemeye hazır­lanan marka, Rusya’daki bo­şalan kaliteli ürün açığını dol­durmayı amaçlıyor. Markanın Rusya pazarına giriş hikayesi enteresan: Türkiye’de yaşayan bir Rus influencer’ın Trend­yol’dan aldığı Taç marka kek kalıbını çok beğenip Rusya’da satmak istemesiyle pazara gi­riş başlıyor. İlk etapta 3-4 adet kek kalıbı satılırken, sonrasın­da sayı 100 bin adete çıkıyor. Kek kalıbı dışında diğer ürün­lerin de satışıyla markanın Rusya pazarındaki bilinirliği artıyor ve bugün e-ticaret pa­zar yeri Ozon üzerinden ken­di deposuyla Rusya’da A plus müşterilere ulaşma ağı kuru­yor.

Savaş nedeniyle Rusya’da oluşan kaostan dolayı marka­ların pazardan çıktığını söy­leyen Taç Mutfak Eşyaları Yö­netim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Pazarda çok cid­di bir boşluk oluştu. Şu anda Türkiye bu boşluğa yetişmek için uğraşıyor. Rus müşteri kaliteli ürünleri sevdiği için biz de bu boşluğu doldurmak için çalışıyoruz” dedi. Rusya ile 200-300 bin Euro olan ti­caretlerinin bugün 2-3 mil­yon Euro’ya çıktığını kayde­den Kuştemir, şu an pazar­da online alışveriş yeri Ozon ile yer aldıklarını dile getir­di. Gelen yoğun talep üzeri­ne yerinde tedarik için Rus­ya’da büyük bir depo açtıkları­nı aktaran Kuştemir, Türkiye gönderimlerinin yanı sıra ni­hai tüketiciye buradan da ula­şacaklarını belirtti.

Azerbaycan’dan da teklif alan Kuştemir, ancak şimdi­lik bu pazarı beklemeye alı­yor. Benzer yapılanmayı daha önce Almanya’da Amazon ile anlaşarak hayata geçiren Kuş­temir, pandemi döneminde askıya alınan çalışmaların ye­niden başlayacağını duyurdu.

İsrail’de made in Türkiye hayranlığı

İhracatta resesyon nede­niyle durgun geçen Avrupa pazarı dışında Arap ülkele­ri ve Ortadoğu’nun en büyük pazarları olduğunu kayde­den Kuştemir, özellikle Suudi Arabistan pazarından yoğun ilgiye işaret etti. Mısır paza­rında da işlerin kolaylaştığını söyleyen Kuştemir, üretici ol­dukları için her bölgeden ge­len farklı tasarım ürünlere ce­vap verebildiklerini söyledi. İsrail pazarındaki Türk hay­ranlığına dikkat çeken Kuşte­mir, “İsrail’de Türk dizilerinin de etkisiyle herkes Türkçe öğ­renmiş, inanılmaz bir hayran­lık var. Made in Türkiye yazan ürünlere karşı inanılmaz bir talep var” dedi.

TIR’lı satıştan online satışa

Cirosunun yüzde 50’sini iç piyasa, yüzde 50’sini ihracat­tan elde eden Taç, fiziki mağa­zadan çok online pazarda bü­yüyecek. Online satışın payı­nı yüzde 20 olarak açıklayan Esra Kuştemir, Türkiye ge­nelinde 30 mağazaları bulun­duğunu aktardı. Yeni mağaza düşünmediklerini dile geti­ren Kuştemir, “Üçüncü kuşak olarak, pandemiye kadar on­line konusunda ikna etmem çok zordu. Pandemide mec­bur kalınca alışveriş e-ticare­te kaydı. TIR bazında satış ya­pılırken ürünleri tek tek son kullanıcıya ulaştırmak haya­li gerçek oldu. Bundan sonra projelerimiz online üzerinde ilerleyecek” diye konuştu.

Kendi enerjisini üretecek

Türkiye’de Marmara Ereğ­lisi ve Muratlı olmak üzere iki üretim tesisi Fas ve Cezayir’de de alüminyum disk üretim tesisleri bulunan marka, ar­tan enerji maliyetlerine ken­di enerjisini üreterek çözüm bulacak. Esra Kuştemir, “Çok yakın zamanda güneş panel­lerimiz devreye girecek. Çün­kü dayanılabilecek bir maliyet değil” dedi.

“Kadın olarak döngüyü kırmaya çalışıyorum”

“Sektörümüzde genel olarak erkek egemen ve erkekler mekanik düşünüyorlar. Yani erkeklerin beğenip yaptığı ürünler içinden biz bir şey almaya çalışıyoruz. Ben o döngüyü kırmaya çalışıyorum. Yani kadın zevki, kadının istediği şeyler ve kadının istediğini seçmesini sağlatmaya çalışıyorum.”

Mutfaklar renkleniyor

“Özellikle pandemiden sonra mutfaklarda daha renkli ürünler ön plana çıkıyor. Önceden siyah olan döküm tencerelerimiz vardı. Şimdi tüketici yeşil, mor, pembe, turuncu, kırmızı tencereler istiyor. Dışı desenli ürünler talep ediliyor.”

2024’te elektrikli grubu üretilecek

“Üretim ağımızda elektrikli ürünler yok. 2024’te elektrikli ev aletleri üretimine de başlayıp bu grupla birlikte yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz. Airfler’a olan yoğun ilgi bizi üretici olma noktasında hareketlendirdi. İlk başta talep olup olmayacağını bilmediğimiz için bin adet sipariş verdik ama ürün o kadar tuttu ki 40-50 bin adet siparişlere geçtik. Al-sattan çok kendi markamızla üretmek istiyoruz.”

Ödüllü proje; Taç Life Kadınları

81 ilde 81 kadına iş fırsatı sunmak amacıyla Taç Life Kadınları projesini hayata geçiren Esra Kuştemir, projede çalışan kadın sayısının 3 bin 500’lere çıktığını açıkladı. Girişimcilerin sermaye koymadan satış temsilcisi gibi ürünlerini tanıttığını söyleyen Kuştemir, “Ürünü ben gönderiyorum. Ek geliri girişimci kadın alıyor. Sıfır sermaye, ücretsiz giriş, ücretsiz çıkış, zamansız iş” dedi. Cironun yüzde 25’ini oluşturan bu projeyle ödül aldıklarını ifade eden Kuştemir, bu sistemi ithal etmek isteyen pazarlar olduğunu iletti.

Evlilik ve değişim, pazarı büyütüyor

Pandemi döneminde mutfak gereçleri sektörünün en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu ifade eden Kuştemir, şunları söyledi: “Hem çalışan sayımız hem de kapasitemiz yüzde 100 arttı. Bu dönemde yeniden bir artış ivmesi yakaladık. Ramazan ayının gelmesi ve anneler gününün yaklaşmasıyla hareket başladı.” Marka olarak 2022’de yüzde 60 büyüdüklerini açıklayan Kuştemir, 2023 hedeflerini de yüzde 50-60 olarak belirtti.