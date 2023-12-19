'Sosyal medyada müstehcenlik' suçuna gözaltı
Antalya'da sosyal medyada hesabından müstehcen görüntü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, S.S.'nin sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı ihbarı aldı.
Ekipler bilgi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket geçti.
S.S., Hurma Mahallesi'ndeki evinden gözaltına aldı. Şüphelinin dizüstü bilgisayarı ile iki cep telefonuna el koyuldu.
'Müstehcenlik'ten işlem yapılan S.S., adliyeye sevk edildi.