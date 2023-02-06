Sosyal medyadaki deprem paylaşımlarına soruşturma

Türkiye, 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depreme ilişkin sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı deprem ile ilgili sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış, gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacı ile yayan, dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü de 13 hesap tespit edildiğini açıklamıştı.