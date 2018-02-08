Soyağacı sorgulama hizmeti e-devlet'i kilitledi
E-devlet uygulamasında bugün başlayan soyağacı sorgulama hizmetine yoğun ilgi e-devlet sitesinin kilitlenmesine yol açtı.
E-Devlet’te (turkiye.gov.tr) yeni başlayan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" (soyağacı sorgulama) hizmetine yoğun ilgi nedeniyle sistem kilitlendi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığa altında "Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama" bölümü bugün kullanıma açıldı.
Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle e-devlet'e giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmetini kullanabiliyor.
Soyağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe girdiğinin özellikle sosyal medyada duyurulması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi.
Çok sayıda vatandaş, alt üst soy bilgisini öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresine girmeye çalışıyor.