Soylu: Helikopter tipi yüzünden bölgeye inemedi

30 Ekim 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olması olayıyla ilgili "Helikoper bölgeye tipi yüzünden inemedi" dedi. Tunceli'de iki askerin şehit olmasıyla ilgili konuşan Soylu, "Kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuşuz gibi bir anlayışı kamuoyunda yaygınlaştırmak ve terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar."

"Son bir yılda bin 451 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi.Son bir yılda bin 451 PKK'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ'lı da tutuklandı" dedi.