09 Haziran 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gerek PKK, gerek FETÖ bu konularda çok engellenen eylem var. Tabii bizim bunları kamuoyuyla sürekli paylaşmamamız doğru olandır." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu "Kandil, bizim için şu anda bir yakın hedef ve bir zamanlama hedef." diye konuştu.

Soylu, "İstediğimiz an Kandil'i ele geçiririz. Türkiye çok yakın bir zamanda kahramanlarımızı Kandil'de görecek." ifadesini kullandı.

Uber taşımacılığı

Bakan Soylu, "Uber yetkisiz taşımacılıktır, halk dilinde bunun adı korsandır, bir başka belgeyle taksi taşımacılığı yapmaktadırlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA