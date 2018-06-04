Soylu: Kandil artık uzak bir hedef değil

04 Haziran 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi şimdi öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayyum atanan belediyeler ile ilgili olarak Soylu, "650 milyon lira kamu borcu ödendi, esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi." dedi.

Soylu, kayyum atanan belediyelerde bir buçuk yılda 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

İnce'nin Metin Temel'le ilgili sözleri

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK'ya. 'Sen hiç merak etme Afrin'i aldı, bunun intikamını 24 Haziran'dan sonra ben alacağım' diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme."

Sandıkların taşınması ve birleştirilmesi

Soylu, güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi ile ilgili de "Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız." dedi.

"Belediyelere 'Metruk binaları yıkın' dedim"

"Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP'li belediyelere de söyledim, hepsine... 'Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi' diyin dedim." ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu yana 60 bin metruk bina tespit ettik, 20 binini yıktık, 2 bininin işlemi devam ediyor." şeklinde konuştu.

Soylu, 3 Haziran 2018 itibarıyla uyuşturucudan tutuklu sayısının 9 bin 484 kişi olduğu bilgisini verdi.

Güvenlik korucusuna subay olma imkanı

"Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız." diyen Bakan Soylu, 5 bin güvenlik korucusunun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacağını söyledi.

Soylu, "Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak" ifadelerini kullandı.

"Polis alımı yapılacak"

"Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alınacağını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız."

"Kandil uzak bir hedef değil"

"Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi." diyen Soylu, "Milletimiz 'Kandil ne olacak' diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli."

Soylu, Kandil'e yönelik operasyon ile ilgili, bunun bir operasyon meselesi değil, bir zamanlama meselesi olduğunu belirtti.