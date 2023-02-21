Soylu'dan son dakika açıklaması! Talimat verdik evlere girmek yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Afet bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Acil yıkılacak binalar hemen bir taraftan enkaz kaldırma ekibi bir taraftan da binayı yıkacak ekipler tarafından hemen yıkılacaktır.

Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır

Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. Dün akşam yaşanan depremler göstermektedir ki artçı depremler devam etmektedir. Kimse bu evlerden kısıtlı süreli ve taşıma yönünde giriş yapıp eşya taşımaya veya bir malını almaya yönelik bir süreç söz konusu değildir, girilemez yasaktır."

'Kira zammı yapanlar vicdan sahibi değildir'

"Bu paranın bir hayrını görmezsiniz. Hiçbir hayrını görmezsiniz. İster bizi sevin ister sevmeyin. İnsanlar çocuklarının arzularından, isteklerinden, korkularından kendilerini başka bir yere taşımak isteyecekler. Bugün bir çocuğa sordum korktun mu diye? 'Dişlerim titredi' dedi. Kira zammı yapanlar vicdan sahibi değildir."

Konteyner şehirlerle ilgili şartlar

"Bu konuda uzun zamandır şartlar zincirimiz var. Konteyner şehirlerin sosyal alanları ve yöneticileri vardır. Bu hep böyle olmuştur. Ancak köylerde ihtiyaç olursa ve evide yıkılmışsa, evi yapılana kadar kiraya çıkmıyorsa evinin önüne kadar getiririz. Konteyner evlerde kimler barınabilir? Yıkık ev sahibi olanlar, ağır hasarlı ev sahibi olanlar ve binaları acil yıkılacak bina sahipleri birincil hak sahipleridir."