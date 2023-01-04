Sözleşmeli personelin sorunları çözüme kavuşuyor

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin enerjide Avrupa'nın merkezi olmaya hazırlanırken petrol ve doğal gaz aramalarına hız vererek yeni keşifler yapmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına zam oranını yüzde 30 olarak açıkladığını, en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağı müjdesi verdiğini anımsatan Taşkın, düzenlemelerin memur ve emeklilere hayırlı olmasını diledi.

Taşkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadro beklentilerine cevap verecek düzenlemenin müjdesini dün açıkladığını dile getirerek, "Düzenleme ile geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunları kalıcı şekilde çözüme kavuşacak. Kadrolu personel hangi imkanları kullanıyorsa, sözleşmeden gelen personelimiz de aynı haklardan faydalanabilecek. 500 bin kardeşimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.