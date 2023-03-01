SPL'den depremzedelere ücretsiz sınav hakkı

SPL'den yapılan açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrası etkilenen vatandaşlar için atılan adımlara SPL'nin de destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "SPL tarafından web sitesi ve sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, 6 Şubat'ta yaşanılan deprem sonrası OHAL ilan edilen illerimizde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay) deprem tarihi itibarıyla ikamet eden adayların 2023 sonuna kadar ülke genelindeki tüm sınav merkezlerinde geçerli olmak üzere yapacakları sınav başvurularından ücret alınmayacağı açıklandı." denildi.

Sunduğu tüm hizmetlerde dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak birçok yeni uygulamayı hayata geçiren SPL'nin halihazırda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Samsun ve Gaziantep'te elektronik sınav merkezleri bulunuyor. Elektronik lisanslama sınavlarına isteyen adaylar, SPL Başvuru Sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.