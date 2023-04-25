Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 5 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 995 bin 368 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 2 milyon 942 bin 230 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 5 lira 97 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 998 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 456 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 555 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 691 bin 396 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 429 bin 688 metreküp olarak kayıtlara geçti.