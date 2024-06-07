Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,7 azalışla 1 milyar 533 milyon 569 bin 828 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 654 lira 4 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1050 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 278 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 292 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 666 lira 34 kuruş, en düşük 1684 lira 97 kuruş olarak belirlendi.