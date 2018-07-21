Statü için ikinci vatandaşlığa 23 milyon dolar ödüyorlar

21 Temmuz 2018

Yatlar, spor arabalar ve büyük konaklar uzun süredir zenginliğin statü sembolleri olmuştur. Ancak son yıllarda zengin kesim için yeni bir servet sembolü daha ortaya çıktı.

Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zengin insanlar başka bir ülke vatandaşı olmak için 23 milyon dolar kadar para harcıyor.

Dünyada vatandaşlık satın alınması için yetki veren çok az ülke var. Bu anlamda Avusturya 23 milyon dolar karşılığında ülke vatandaşlığı satarken, Malta bir milyon dolar, Saint Lucia, Dominik, Antigua ve Barbuda gibi Karayip Adaları da 100 bin dolar talep ediyor.

Raporda ikinci pasaportun satın alınmasının bir diğer nedeninin ise güvenlik önlemi olduğu belirtiliyor.