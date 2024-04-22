Steinmeier ile İmamoğlu Türk işçileri anlatan sergide buluştu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a bugün ulaştı. Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Daha sonra Alman cumhurbaşkanı ve ekibindekiler İstanbul'da ilk olarak Sirkeci Garı'nda Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' sergisine gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada Alman konuklarını karşıladı. İmamoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte gardaki sergiyi gezdi.

Öte yandan bazı kişiler Steinmeier'i "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganlarıyla protesto etti. Grubu polis engelledi.