Su basan garajı temizlemek isterken canından oldu
Gaziantep'te sitede su basan garajı temizlemek isteyen 55 yaşındaki görevli elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
AA
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Kentte sağanak sonrası Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde bir sitenin garajını su bastı.
Garajı temizlemeye çalışan site görevlisi Mehmet Şahan (55), suyu tahliye etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Site sakinlerinin yerde hareketsiz halde bulduğu Şahan, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.